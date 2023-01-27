Для строительства небоскреба в 60 этажей в Новосибирске нужно разрешения Росавиации

Дома в 25 этажей последние годы активно строятся в Новосибирске, максимальная этажность 35-37 этажей, но настоящих небоскребов пока нет. Когда они появятся, и что мешает их строительству на данный момент, 27 января 2023 года на пресс-конференции рассказал министр строительства Алексей Колмаков.