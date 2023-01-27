Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
"Планируем помочь нашим застройщикам реализовать идею строительства небоскреба в этом году. Мы сейчас решаем этот вопрос с Росавиацией," - рассказал на пресс-конференции министр строительства Алексей Колмаков.
"Участки под строительство небоскребов в Новосибирске сформированы, речь идет о территории, прилегающей к метро Октябрьская. Речь идет о здании высотой 60 этажей, застройщика пока анонсировать не буду. Осталось только получить разрешение Росавиации, чтобы возведение здания не мешало проведению полетов".
Власти города намерены перевести весь "тихий центр" города в зону многоэтажной жилой застройки. Пусть и не 60 этаже, но даже здания в 25-30 этажей полностью изменят исторический облик города.