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Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Когда в Новосибирске построят небоскреб в 60 этажей, рассказал министр строительства

27 января 2023, 07:59
Фото: Антон Виноградов / unsplash.com
Будут ли в Новосибирске настоящие небоскребы в 40-50 этажей?

Для строительства небоскреба в 60 этажей в Новосибирске нужно разрешения Росавиации

Дома в 25 этажей последние годы активно строятся в Новосибирске, максимальная этажность 35-37 этажей, но настоящих небоскребов пока нет. Когда они появятся, и что мешает их строительству на данный момент, 27 января 2023 года на пресс-конференции рассказал министр строительства Алексей Колмаков.

"Планируем помочь нашим застройщикам реализовать идею строительства небоскреба в этом году. Мы сейчас решаем этот вопрос с Росавиацией," - рассказал на пресс-конференции министр строительства Алексей Колмаков.

"Участки под строительство небоскребов в Новосибирске сформированы, речь идет о территории, прилегающей к метро Октябрьская. Речь идет о здании высотой 60 этажей, застройщика пока анонсировать не буду. Осталось только получить разрешение Росавиации, чтобы возведение здания не мешало проведению полетов".

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Власти города намерены перевести весь "тихий центр" города в зону многоэтажной жилой застройки. Пусть и не 60 этаже, но даже здания в 25-30 этажей полностью изменят исторический облик города.

#Ольга Храмушкина#Строительство#Небоскреб#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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