Крылатую стелу хотят установить в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Крылатую стелу планируют поставить между Дзержинским и Октябрьским районами. Горожане при желании могут оставить свои замечания и предложения по поводу места её размещения и дизайна.
Общественные обсуждения стартуют с 31 января, а завершатся 15 февраля 2023 года. Высказать свое мнение можно по адресу [email protected].
Судя по проекту, очередной монумент – это огромная платформа с крыльями, которые указывают (как стрелки) путь до Октябрьского и Дзержинского районов. В центре красуется герб Новосибирска.
Отмечается, что эскиз стелы подготовил Сибпроектнииавиапром. Новосибирцев приглашают оценить его, а результаты появятся 21 февраля.
Напомним, ранее в Новосибирске разгорелся скандал из-за стелы героям ВОВ. Ее забрали на реконструкцию, а потом в мэрии сообщили, что поменяют место ее размещения. Горожане обратились к главе СК РФ Бастрыкину и с его помощью стелу вернули на прежнее место.