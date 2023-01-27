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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Крылатую стелу хотят установить в Новосибирске

27 января 2023, 06:30
Фото: мэрия Новосибирска
Новосибирцы обсудят проект новой стелы с крылышками
Жителям Новосибирска предложили обсудить проект новой стелы с крылышками. Это уведомление появилось на портале мэрии.

Крылатую стелу планируют поставить между Дзержинским и Октябрьским районами. Горожане при желании могут оставить свои замечания и предложения по поводу места её размещения и дизайна.

Общественные обсуждения стартуют с 31 января, а завершатся 15 февраля 2023 года. Высказать свое мнение можно по адресу [email protected].

Судя по проекту, очередной монумент – это огромная платформа с крыльями, которые указывают (как стрелки) путь до Октябрьского и Дзержинского районов. В центре красуется герб Новосибирска.

Отмечается, что эскиз стелы подготовил Сибпроектнииавиапром. Новосибирцев приглашают оценить его, а результаты появятся 21 февраля. 

Напомним, ранее в Новосибирске разгорелся скандал из-за стелы героям ВОВ. Ее забрали на реконструкцию, а потом в мэрии сообщили, что поменяют место ее размещения. Горожане обратились к главе СК РФ Бастрыкину и с его помощью стелу вернули на прежнее место.

Стелу воинам ВОВ в Новосибирске восстановили за месяц после обращения к Бастрыкину
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#Алина Шефер#Стела#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия
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