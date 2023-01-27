Крылатую стелу хотят установить в Новосибирске

Напомним, ранее в Новосибирске разгорелся скандал из-за стелы героям ВОВ. Ее забрали на реконструкцию, а потом в мэрии сообщили, что поменяют место ее размещения. Горожане обратились к главе СК РФ Бастрыкину и с его помощью стелу вернули на прежнее место.