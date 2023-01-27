Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
"Развитие площадки на территории военного городка в Октябрьском районе Новосибирска активно прорабатывалось через Министерство обороны РФ, через Дом.РФ. Но в конце прошлого года Министерство обороны эту программу свернуло, и пока развитие территории на паузе," - сообщил министр строительства Алексей Колмаков
Участок военного городка №17 был выставлен на продажу на конкурсной основе под городскую застройку. Но понятно, что просто заполнить эту территорию обычной городской застройкой нельзя - на территории городка есть здания 1910-1913 годов постройки, часть которых признана культурным наследием. Возможно, с этим связано, что развитие ситуации со строительством на этой территории временно приостановлено.
"Дом.РФ планировал продажу этого участка на торгах, там была предложена концепция с учетом того, что там находится много памятников архитектуры, что необходимо обеспечить детскими садами эту территорию, было все распланировано, мы участвовали очень активно, но пока что торги приостановлены," - прокомментировал Алексей Колмаков.
На прошлой неделе в Новосибирске задержали вандала, разграбляющего бывший военный городок.