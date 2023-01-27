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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Министр строительства рассказал о судьбе военного городка в Октябрьском районе

27 января 2023, 08:58
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Военный городок №17 в Октябрьском районе Новосибирска постепенно разрушается

Что будет на месте военного городка в Октябрьском районе Новосибирска

Судьба одной из старейших застроек Новосибирска - военного городка №17 незавидна, здания ветшают, оставшееся имущество расхищается. Вопрос о планах на эту территорию задали министру строительства Алексею Колмакову на пресс-конференции 27 января 2023 года.

"Развитие площадки на территории военного городка в Октябрьском районе Новосибирска активно прорабатывалось через Министерство обороны РФ, через Дом.РФ. Но в конце прошлого года Министерство обороны эту программу свернуло, и пока развитие территории на паузе," - сообщил министр строительства Алексей Колмаков 

Участок военного городка №17 был выставлен на продажу на конкурсной основе под городскую застройку. Но понятно, что просто заполнить эту территорию обычной городской застройкой нельзя - на территории городка есть здания 1910-1913 годов постройки, часть которых признана культурным наследием. Возможно, с этим связано, что развитие ситуации со строительством на этой территории временно приостановлено.

"Дом.РФ планировал продажу этого участка на торгах, там была предложена концепция с учетом того, что там находится много памятников архитектуры, что необходимо обеспечить детскими садами эту территорию, было все распланировано, мы участвовали очень активно, но пока что торги приостановлены," - прокомментировал Алексей Колмаков.

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#Ольга Храмушкина#Военный городок#Строительство#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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