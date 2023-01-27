Участок военного городка №17 был выставлен на продажу на конкурсной основе под городскую застройку. Но понятно, что просто заполнить эту территорию обычной городской застройкой нельзя - на территории городка есть здания 1910-1913 годов постройки, часть которых признана культурным наследием. Возможно, с этим связано, что развитие ситуации со строительством на этой территории временно приостановлено.