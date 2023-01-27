Мобилизованный из села Верх-Майзасс погиб в зоне СВО

Также информация о гибели Артема Чурилина появилась в ВК-сообществе "С. Верх-Майзасс".

Сестра погибшего рассказала корреспонденту издания, что брат отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Ему было 28 лет. У него остались жена и сын. Мать Артема Чурилина, по словам собеседницы издания, хоронит второго сына, который был ее помощником, надеждой и последним сыном.