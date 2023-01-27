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Posted Сегодня, 20:04

Published Сегодня, 20:04

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Мобилизованный из села Верх-Майзасс погиб в зоне СВО

27 января 2023, 20:04
Фото: ВК-сообщество "С. Верх-Майзасс"
Артем Чурилин погиб в зоне СВО

Мобилизованного из Новосибирской области похоронили сегодня в Верх-Майзассе

Мобилизованный Артем Чурилин, который проживал в селе Верх-Майзасс, погиб в ходе спецоперации.

Об этом сообщило издание «НГС», которому подтвердили информацию о гибели бойца в администрации Верх-Мазайсского сельсовета Кыштовского района.

Также информация о гибели Артема Чурилина появилась в ВК-сообществе "С. Верх-Майзасс".
Сестра погибшего рассказала корреспонденту издания, что брат отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Ему было 28 лет. У него остались жена и сын. Мать Артема Чурилина, по словам собеседницы издания, хоронит второго сына, который был ее помощником, надеждой и последним сыном. 

Ранее сообщалось, что в Чулымском районе Новосибирской области сегодня пройдут похороны военнослужащего Константина Семенова, погибшего в ходе СВО.

#Погиб#СВО#Мобилизованный#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
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