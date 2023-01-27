Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
По данным районной Чулымской газеты, Константин Семенов родился и вырос в Чулыме. Еще во время срочной службы он был участником в боях в Чечне.
Последнее время сибиряк жил в Новосибирске, где воспитывал с женой троих детей. На спецоперацию Константин отправился добровольцем.
«Родным объяснил, что не может поступить по-другому: если не мы, то кто?» — пишет газета.
Не стало новосибирца 10 января. Прощание с ним пройдет сегодня, 27 января. Похоронят бойца в родном городе – Чулым.
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