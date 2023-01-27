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Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

В Новосибирске в День города по Оби проплывет «огромный торт»

27 января 2023, 17:37
Фото: 1MI
В День города по Оби, возможно, проплывет огромный торт
В Новосибирске в День города по Оби проплывет «огромный торт» Торт станет альтернативой салютам и фейерверкам, если на них не удастся получить разрешения.

Об этом сообщает издание «НГС» со ссылкой на газету «Новосибирские новости».
По словам журналистов, побеседовавших с вице-мэром Анной Терешковой, необычная акция с огромным тортом, плывущим по реке, пройдет в рамках праздничных мероприятий, посвященных 13-летию Новосибирска.
Сейчас специалисты работают над программой праздника, который пройдет в последнее воскресенье июня.

Ранее сообщалось, что деды Морозы из Йошкар-Олы, Кирова, Абакана, Салехарда, Пензы, Кургана, Якутска и других городов прибыли 22 декабря в Новосибирск. Мэр Анатолий Локоть поприветствовал делегатов съезда и поблагодарил Дедов Морозов за то, что смогли приехать и разделить праздник с новосибирцами и гостями города.

#День города#Торт#Праздник#Конец июня#Общество#Город#Новосибирск
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