В Новосибирске в День города по Оби проплывет «огромный торт»

Об этом сообщает издание «НГС» со ссылкой на газету «Новосибирские новости».

По словам журналистов, побеседовавших с вице-мэром Анной Терешковой, необычная акция с огромным тортом, плывущим по реке, пройдет в рамках праздничных мероприятий, посвященных 13-летию Новосибирска.

Сейчас специалисты работают над программой праздника, который пройдет в последнее воскресенье июня.