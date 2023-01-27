В Новосибирске в День города по Оби проплывет «огромный торт»

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Об этом сообщает издание «НГС» со ссылкой на газету «Новосибирские новости».
По словам журналистов, побеседовавших с вице-мэром Анной Терешковой, необычная акция с огромным тортом, плывущим по реке, пройдет в рамках праздничных мероприятий, посвященных 13-летию Новосибирска.
Сейчас специалисты работают над программой праздника, который пройдет в последнее воскресенье июня.
Ранее сообщалось, что деды Морозы из Йошкар-Олы, Кирова, Абакана, Салехарда, Пензы, Кургана, Якутска и других городов прибыли 22 декабря в Новосибирск. Мэр Анатолий Локоть поприветствовал делегатов съезда и поблагодарил Дедов Морозов за то, что смогли приехать и разделить праздник с новосибирцами и гостями города.