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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Пятиэтажка на Красном проспекте осталась без крыши из-за ремонта - мэрия Новосибирска

28 января 2023, 12:55
Фото: atas.info
Красный проспект
В новосибирской мэрии опровергли сообщение о пятиэтажном доме на Красном проспекте, с которого ночью сорвало крышу ветром.

"Уточняем информацию о якобы поврежденной из-за шквального ветра кровли многоквартирного дома, Красный проспект, 74. (...) Внешний вид крыши вызван ремонтными работами. Повреждений от ветра не было. Сегодня сотрудники профильных подразделений мэрии проверили состояние кровли", - рассказали в городской администрации.

В мэрии уточнили со ссылкой на департамент энергетики и ЖКХ, что ремонт начался 26 января, подрядчиком выступает ООО "Ремстройпроект".

Ранее в ВК-сообществе "АСТ-54" появилась информация об оставшейся без крыши из-за сильного ночного ветра пятиэтажке.

На Красном проспекте ветер сорвал часть крыши с пятиэтажного дома
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#Пятиэтажка#Крыша#Город#Происшествия#Новосибирск
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