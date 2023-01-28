Пятиэтажка на Красном проспекте осталась без крыши из-за ремонта - мэрия Новосибирска

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
"Уточняем информацию о якобы поврежденной из-за шквального ветра кровли многоквартирного дома, Красный проспект, 74. (...) Внешний вид крыши вызван ремонтными работами. Повреждений от ветра не было. Сегодня сотрудники профильных подразделений мэрии проверили состояние кровли", - рассказали в городской администрации.
В мэрии уточнили со ссылкой на департамент энергетики и ЖКХ, что ремонт начался 26 января, подрядчиком выступает ООО "Ремстройпроект".
Ранее в ВК-сообществе "АСТ-54" появилась информация об оставшейся без крыши из-за сильного ночного ветра пятиэтажке.