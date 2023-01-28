Пятиэтажка на Красном проспекте осталась без крыши из-за ремонта - мэрия Новосибирска

"Уточняем информацию о якобы поврежденной из-за шквального ветра кровли многоквартирного дома, Красный проспект, 74. (...) Внешний вид крыши вызван ремонтными работами. Повреждений от ветра не было. Сегодня сотрудники профильных подразделений мэрии проверили состояние кровли", - рассказали в городской администрации.