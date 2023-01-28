Торговец фруктами на Никитина продает яблоки из мусорных баков «Магнита»

Возле дома № 68 на улице Никитина сибиряк наблюдал, как мальчишка вылезает из мусорного бака. Через пару минут - новый рейд мальчишки к мусорному контейнеру, уже вместе с молодым человеком.

После того, как сотрудники магазина «Магнит» выбросили в баки несколько сеток с яблоками и хлебом, мальчик быстро забрался в контейнер и забрал яблоки.

Подписчик не поленился и проследил, куда пацан относит «улов» — в овощной ларек напротив дома № 68 на Никитина. Там яблоки продаются от 100 до 130 рублей за килограмм.

Продавца данной торговой точки автор поста так и не дождался. Поэтому предупреждает покупателей из близлежащих домов, чтобы «не покупали яблоки с помойки».