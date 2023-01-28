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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Торговец фруктами на Никитина продает яблоки из мусорных баков «Магнита»

28 января 2023, 06:55
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
Яблоки из мусорных баков продает предприимчмвый торговец или другие - непонятно

В Новосибирске торговец фруктами продает утилизированные яблоки за 100-130 рублей

О предприимчивом торговце рассказал сегодня утром подписчик паблика «Аст-54».

Возле дома № 68 на улице Никитина сибиряк наблюдал, как мальчишка вылезает из мусорного бака. Через пару минут - новый рейд мальчишки к мусорному контейнеру, уже вместе с молодым человеком.
После того, как сотрудники магазина «Магнит» выбросили в баки несколько сеток с яблоками и хлебом, мальчик быстро забрался в контейнер и забрал яблоки.
Подписчик не поленился и проследил, куда пацан относит «улов» — в овощной ларек напротив дома № 68 на Никитина. Там яблоки продаются от 100 до 130 рублей за килограмм.
Продавца данной торговой точки автор поста так и не дождался. Поэтому предупреждает покупателей из близлежащих домов, чтобы «не покупали яблоки с помойки».

Ранее сообщалось, что на Дуси Ковальчук снесли киоск, в котором продавали прессу.

#Яблоки#Мусорные баки#Мальчишка#Торговля#Общество#Город#Новосибирск
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