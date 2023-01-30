Избили трубой, кинули в багажник: двое селян похитили общего врага под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Известно, что на 35-летнего жителя села в Искитимском районе ночью 10 декабря 2022 года напали двое мужчин в возрасте 33-х и 40 лет. Они избили его трубой и доской, а потом кинули в багажник и увезли.
«Сибиряка силой удерживали в доме в деревне Камышенка, привязанным с мешком на голове. В какой-то момент ему удалось сбежать и добраться до своего дома. Оттуда он вызвал полицию. Вероятно, мотивом похищения стали постоянные конфликты между мужчинами», - пояснила пресс-секретарь ведомства Елена Коновалова.
Похитителей уже поймали и арестовали. Сейчас идет расследование, собираются улики, которые докажут их виновность.
Напомним, подобная история происходила в Новосибирске недавно, 14 января. Неизвестные крепкие мужчины в масках силой затолкали человека в машину и увезли в неизвестное направление.