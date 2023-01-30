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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Избили трубой, кинули в багажник: двое селян похитили общего врага под Новосибирском

30 января 2023, 06:38
Фото: 1MI
Двоих селян под Новосибирском похитили человека

Двое селян похитили и насильно удерживали 35-летнего новосибирца

Двоих жителей села под Новосибирском подозревают в похищении их знакомого. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Известно, что на 35-летнего жителя села в Искитимском районе ночью 10 декабря 2022 года напали двое мужчин в возрасте 33-х и 40 лет. Они избили его трубой и доской, а потом кинули в багажник и увезли.

«Сибиряка силой удерживали в доме в деревне Камышенка, привязанным с мешком на голове. В какой-то момент ему удалось сбежать и добраться до своего дома. Оттуда он вызвал полицию. Вероятно, мотивом похищения стали постоянные конфликты между мужчинами», - пояснила пресс-секретарь ведомства Елена Коновалова.

 

Фото: СУ СКР НСО

Похитителей уже поймали и арестовали. Сейчас идет расследование, собираются улики, которые докажут их виновность.

Напомним, подобная история происходила в Новосибирске недавно, 14 января. Неизвестные крепкие мужчины в масках силой затолкали человека в машину и увезли в неизвестное направление.

Избили и затолкали в машину: в Новосибирске неизвестные в масках похитили человека
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#Нападение#Похищение#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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