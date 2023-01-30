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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

«Когда вернусь — не знаю»: депутат Евгений Лебедев отправился в зону СВО

30 января 2023, 09:24
Фото: Телеграм-канал "Новосити"
Евгений Лебедев
Заместитель председателя городского Совета Новосибирска Евгений Лебедев записал обращение к своим избирателям из аэропорта Толмачево.

Вице-спикер сообщил, что решил отправиться в зону СВО, в Луганск.

«Убываю добровольно, по зову сердца», — сказал Евгений Лебедев в своем видео обращении.

Когда вернется — неизвестно. Работу на округе депутат возложил на плечи своих помощников.

Лебедев настроен оптимистично — пообещал обязательно вернуться в Новосибирск.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко отбыл добровольцем в зону действия СВО.

#СВО#Депутат Лебедев#Отбыл в Луганск#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Видео
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