«Когда вернусь — не знаю»: депутат Евгений Лебедев отправился в зону СВО

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Вице-спикер сообщил, что решил отправиться в зону СВО, в Луганск.
«Убываю добровольно, по зову сердца», — сказал Евгений Лебедев в своем видео обращении.
Когда вернется — неизвестно. Работу на округе депутат возложил на плечи своих помощников.
Лебедев настроен оптимистично — пообещал обязательно вернуться в Новосибирск.
Ранее сообщалось, что вице-спикер Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко отбыл добровольцем в зону действия СВО.