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Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Порвало губу и выбило зубы: в Академгородке сотрудница СО РАН пострадала при взрыве

30 января 2023, 05:40
Фото: Артем Шершнев / atas.info
У женщины сотрясение мозга

Сотрудница института СО РАН в Академгородке пострадала при взрыве в лаборатории

В новосибирском Академгородке сотрудница института СО РАН пострадала при взрыве. Она в больнице с сотрясением мозга и другими повреждениями.

Инцидент произошел 26 января в научном институте в здании на проспекте Лаврентьева, 8. Там находится Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Примерно в 14:15 в лаборатории произошел хлопок. Выяснилось, что сотрудница 1981 года рождения проводила работы с применением азота, сообщают «Родные берега».

Женщину госпитализировали в больницу с сотрясением мозга, рваной раной губ и поврежденными зубами. Информацию подтвердили в администрации Советского района.

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#Эмилия Губарева#СО РАН#Взрыв#Происшествия#Общество#Новосибирск#Академгородок
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