Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Инцидент произошел 26 января в научном институте в здании на проспекте Лаврентьева, 8. Там находится Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.
Примерно в 14:15 в лаборатории произошел хлопок. Выяснилось, что сотрудница 1981 года рождения проводила работы с применением азота, сообщают «Родные берега».
Женщину госпитализировали в больницу с сотрясением мозга, рваной раной губ и поврежденными зубами. Информацию подтвердили в администрации Советского района.
Напомним, что 10 декабря 2022 в гаражном кооперативе произошел крупный взрыв. В ЧП есть погибший - владелец гаража.