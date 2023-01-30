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Published Сегодня, 02:26

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

В Новосибирске массовая драка водителей закончилась стрельбой

30 января 2023, 02:26
Фото: 1MI
Водители устроили стрельбу в пылу конфликта на дороге в Новосибирске
Между водителями и пассажирами легковушек возник конфликт в Октябрьском районе Новосибирска. По словам очевидцев, сначала завязалась драка, потом прозвучали выстрелы.

Инцидент произошел на пересечении улиц Добролюбова и Бердское шоссе в ночь на 30 января. Молодые парни, вероятно, не поделили дорогу и поэтому затеяли драку.

«Целая компания из одного автомобиля начала избивать водителя другого прямо на обочине трассы. Куча свидетелей, но никто не смог помочь. А всё потому, что один из агрессоров под конец достал пистолет и начал стрелять», - сообщили Atas.info очевидцы.

Случившееся потрясло других участников движения, и они сообщили об этом в полицию. Дебоширов и пострадавших уже ищут.

«По факту конфликта на дороге в полицию поступали звонки. На место выезжали полицейские, но никого не нашли. Сейчас выясняем причины и обстоятельства конфликта», - сообщила референт ОИиОС ГУ МВД России по Новосибирской области Аягоз Ашимова.

Напомним, подобный инцидент случался в Новосибирске 18 января. На улиц Кирова водитель открыл стрельбу по другому автомобилисту во время конфликта.

В Новосибирске водитель открыл стрельбу на улице Кирова
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль#Стрельба#Общество
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