В Новосибирске массовая драка водителей закончилась стрельбой

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Инцидент произошел на пересечении улиц Добролюбова и Бердское шоссе в ночь на 30 января. Молодые парни, вероятно, не поделили дорогу и поэтому затеяли драку.
«Целая компания из одного автомобиля начала избивать водителя другого прямо на обочине трассы. Куча свидетелей, но никто не смог помочь. А всё потому, что один из агрессоров под конец достал пистолет и начал стрелять», - сообщили Atas.info очевидцы.
Случившееся потрясло других участников движения, и они сообщили об этом в полицию. Дебоширов и пострадавших уже ищут.
«По факту конфликта на дороге в полицию поступали звонки. На место выезжали полицейские, но никого не нашли. Сейчас выясняем причины и обстоятельства конфликта», - сообщила референт ОИиОС ГУ МВД России по Новосибирской области Аягоз Ашимова.
Напомним, подобный инцидент случался в Новосибирске 18 января. На улиц Кирова водитель открыл стрельбу по другому автомобилисту во время конфликта.