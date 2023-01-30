В Новосибирске на новый ЛДС потратят еще 690 млн рублей

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
«В ближайший месяц будет второй или третий этап ввода. На арену в 2023 году предусмотрено 690 миллионов рублей из областного бюджета», — сказал министр.
Кроме того, Сергей Ахапов отметил, что к концу 2023 года введут в эксплуатацию бассейн СКА. На эти цели заложено 788 рублей из бюджета Новосибирской области.
Стоит отметить, что строительство ЛДС с начала 2022 года подорожало на 1,4 миллиарда рублей. Его стоимость достигла 14,4 миллиарда.
Напомним, что ранее по обвинению в превышении должностных полномочий при строительстве нового ЛДС, был задержан руководитель компании «МЕТРО МиР» Александр Мысик. Был причинен ущерб на сумму 340 млн рублей, так как при строительстве дороги использовался песок, который незаконно добывали со дна Оби.