В Новосибирске на новый ЛДС потратят еще 690 млн рублей

Напомним, что ранее по обвинению в превышении должностных полномочий при строительстве нового ЛДС, был задержан руководитель компании «МЕТРО МиР» Александр Мысик. Был причинен ущерб на сумму 340 млн рублей, так как при строительстве дороги использовался песок, который незаконно добывали со дна Оби.