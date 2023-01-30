В понедельник вечером Новосибирск встал в 9-балльных пробках

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Самый крупный затор наблюдается на правобережной развязке и ведущих к ней Красном проспекте улицах Фабричной, Ипподромской и Большевистской - от торгового центра "Штерн".
На севере города затруднено движение по Жуковского, Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого.
Едва едет Октябрьский мост в сторону ул. Нимеровича-Данченко, которая стоит до пересечения с ул. Ватутина.
Самая загруженная часть левобережья - район площади Маркса, особенно одноименный проспект и Новогодняя улица.