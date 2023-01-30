atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

В понедельник вечером Новосибирск встал в 9-балльных пробках

30 января 2023, 12:55
Фото: "Яндекс.Карты"
Карта пробок
В первый вечер рабочей недели на дорогах Новосибирска образовались девятибалльные пробки, стоят оба берега Оби - согласно данным сервиса "Яндекс.Карты".

Самый крупный затор наблюдается на правобережной развязке и ведущих к ней Красном проспекте улицах Фабричной, Ипподромской и Большевистской - от торгового центра "Штерн".

На севере города затруднено движение по Жуковского, Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого.

Едва едет Октябрьский мост в сторону ул. Нимеровича-Данченко, которая стоит до пересечения с ул. Ватутина.

Самая загруженная часть левобережья - район площади Маркса, особенно одноименный проспект и Новогодняя улица.

Дороги Новосибирска будет чистить областная техника в ущерб региональным трассам
Узнать подробнее
#Пробки#Город#Транспорт#Новосибирск
Подпишитесь
«Нашу идею о площади Победы используют в корыстных целях»: жители о проекте АР. Тэго
Сегодня, 10:15
Отказаться нельзя: в Новосибирской области начнется принудительная вакцинация от кори
Сегодня, 05:17
Умер бывший главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков
Сегодня, 08:52
Порвало губу и выбило зубы: в Академгородке сотрудница СО РАН пострадала при взрыве
Сегодня, 05:40
«Сказал сидеть ровно»: в Новосибирске девушка обвинила охранника ТЦ в хамстве
Сегодня, 01:29
Пнула ногой в лицо: в Новосибирске избили второклассницу – в дело вмешался Бастрыкин
Вчера, 05:27