В Воздвиженке похоронили 44-летнего бойца ЧВК "Вагнер"

В Воздвиженске он ходил в детский сад и окончил школу, армейскую службу проходил в Приморском крае. Затем жил и работал в Новосибирске.

По словам сестры погибшего, 12 ноября 44-летний Дмитрий Егоров заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и 18 декабря погиб под Артемовском Донецкой народной республики.

Дмитрия Егорова похоронили 28 января.