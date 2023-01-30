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Published Сегодня, 12:16

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Updated Сегодня, 12:27

В Воздвиженке похоронили 44-летнего бойца ЧВК "Вагнер"

30 января 2023, 12:16
Фото: интернет-издание "Чулымская газета"
Дмитрий Юрьевич Егоров, боец ЧВК "Вагнер", погиб в декабре под Артемовском

В Новосибирской области похоронили бойца ЧВК "Вагнер", погибшего в зоне СВО

Погибшего бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Воздвиженке рядом с родными. Проститься с ним пришла вся деревня, в которой до сих пор живет его 85-летняя бабушка.

Об этом сообщило издание «Чулымская газета», которая рассказала, что сам Дмитрий родом из Кировской обрасти, в Сибирь вместе с родителями переехал еще в детстве.

В Воздвиженске он ходил в детский сад и окончил школу, армейскую службу проходил в Приморском крае. Затем жил и работал в Новосибирске.
По словам сестры погибшего, 12 ноября 44-летний Дмитрий Егоров заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и 18 декабря погиб под Артемовском  Донецкой народной республики.
Дмитрия Егорова похоронили 28 января.

Ранее сообщалось, что татарском районе Новосибирской области простятся с погибшим в зоне СВО военным Андреем Коренновым, о чем говорится на сайте администрации района.

#Погиб#СВО#ЧВК "Вагнер"#Воздвиженск#Боец#Спецоперация#Политика#Общество#Новосибирская область
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