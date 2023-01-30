В Воздвиженке похоронили 44-летнего бойца ЧВК "Вагнер"

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Об этом сообщило издание «Чулымская газета», которая рассказала, что сам Дмитрий родом из Кировской обрасти, в Сибирь вместе с родителями переехал еще в детстве.
В Воздвиженске он ходил в детский сад и окончил школу, армейскую службу проходил в Приморском крае. Затем жил и работал в Новосибирске.
По словам сестры погибшего, 12 ноября 44-летний Дмитрий Егоров заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и 18 декабря погиб под Артемовском Донецкой народной республики.
Дмитрия Егорова похоронили 28 января.
Ранее сообщалось, что татарском районе Новосибирской области простятся с погибшим в зоне СВО военным Андреем Коренновым, о чем говорится на сайте администрации района.