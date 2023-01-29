Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:17
В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий Андрей Кореннов. Мужчина ушел в зону СВО из Татарского района. О его гибели стало известно после Нового года.
По данным администрации, похороны военного состоятся в городе Татарске 30 января. В РДК «Родина» с 10.00 до 12.00 приглашают проститься с героем всех земляков.
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