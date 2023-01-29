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В Новосибирской области похоронят погибшего в СВО Андрея Кореннова

29 января 2023, 06:15
Фото: 1MI
Мужчину похоронят завтра
В Татарском районе Новосибирской области простятся с погибшим в зоне СВО военным Андреем Коренновым, о чем говорится на сайте администрации района.

В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий Андрей Кореннов. Мужчина ушел в зону СВО из Татарского района. О его гибели стало известно после Нового года.

По данным администрации, похороны военного состоятся в городе Татарске 30 января. В РДК «Родина» с 10.00 до 12.00 приглашают проститься с героем всех земляков.  

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#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Общество#Новосибирская область
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