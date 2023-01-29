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Published Сегодня, 02:33

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Updated Сегодня, 02:36

23-летний военнослужащий из Новосибирской области Денис Рубан погиб в зоне СВО

29 января 2023, 02:33
Фото: Администрация Краснозерского района
Военный погиб в январе этого года
В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Новосибирской области Денис Рубан.

О гибели сибиряка сообщила на своей ВК-странице глава Краснозерского района Оксана Семенова.

Денис Рубан был выпускником Краснозерской школы № 2. Затем он окончил Карасукский железнодорожный колледж, где получил специальность «Помощник механика».

После окончания колледжа Денис пошел служить в армию. Осенью отправился на СВО. Погиб сибиряк 8 января 2023 года. Ему было 23 года.

Военный из Новосибирской области Константин Семенов погиб в ходе СВО
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Напомним, ранее в Новосибирской области похоронили многодетного отца Константина Семенова, погибшего в ходе СВО. На службу он отправился добровольцем. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Общество#Новосибирская область
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