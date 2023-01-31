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Губернатор НСО Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников СВО

31 января 2023, 09:00
Фото: Правительство НСО
Работы проводятся с семьями всех военнослужащих на СВО
Родным участников специальной военной операции оказывается полная поддержка от властей Новосибирской области, в том числе компенсации и даже психологическая помощь.

Власти Новосибирской области точечно работают с каждой семьей военнослужащих, выполняющих задачи СВО. Губернатор Андрей Травников подчеркнул: родным бойцов оказывается любая помощь – от решения вопросов хозяйственных до вопросов здравоохранения, обучения.

Наиболее востребованными мерами поддержки являются компенсации расходов: 50% возвращается за оплату коммунальных услуг, а также обеспечение питанием школьников и 100% компенсация оплаты за детский сад.

По словам Андрея Травникова, власти работают с каждой семьей в индивидуальном порядке: кому-то нужна помощь с устройством детей в сады или школы, а кому-то необходима психологическая поддержка.

Причем помощь оказывается не только мобилизованным и их семьям, а также семьям кадровых военных и добровольцев. Ответить на все вопросы готовы депутатские корпусы и общественные организации.

Так, родные бойцов могут задать свои вопрос, обратившись на горячую линию министерства труда и соцразвития региона – 8-800-100-00-82, в Региональный штаб Комитета семей воинов Отечества в Новосибирской области – 8-800-60-20-18.

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#Спецоперация#Участник СВО#Андрей Травников#Выплаты#Общество#Новосибирская область
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