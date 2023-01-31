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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Губернатор ответил на вопрос, как планирует отметить свой день рождения 1 февраля

31 января 2023, 09:05
Фото: atas.info
Андрей Травников отметит свой день рождения 1 февраля 2023 года в рабочем режиме.

Губернатора Андрея Травникова поздравили с днем рождения в прямом эфире

Постоянного вдохновения и неугасаемого энтузиазма пожелала в прямом эфире губернатору Новосибирской области Андрею Травникову врач-хирург Иваненко Ирина. День рождения у губернатора 1 февраля, поэтому заранее его поздравлять не стали. Андрей Травников рассказал в эфире, как отметит день рождения.

«Пожелания на завтра принял, завтра с удовольствием вспомню пожелание, которое высказала Ирина, — ответил на пожелания Андрей Травников. На вопрос, как он проведет свой день рождения, ответил, что рабочий график менять из-за дня рождения не планирует: „Завтра обычный рабочий день, обычный рабочий график. Единственное, за годы трудовой деятельности и жизни, контактов собрано тысячи, конечно, много будет звонков, буду стараться отвечать. Но сильно менять рабочий график не планирую. Завтра буду выезжать на объекты, некоторые объекты хотелось бы посмотреть своими глазами, проверить, какие проектные решения были использованы“.

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В эфире прозвучали вопросы о том, как решается вопрос с недостатком учебных мест в школах, об организации ФАПов в Колыванском районе, о том, будет ли запущен аэроэкспресс до Толмачево и ряд других.

#Губернатор Травников#Общество#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Андрей Травников
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