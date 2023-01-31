«Пожелания на завтра принял, завтра с удовольствием вспомню пожелание, которое высказала Ирина, — ответил на пожелания Андрей Травников. На вопрос, как он проведет свой день рождения, ответил, что рабочий график менять из-за дня рождения не планирует: „Завтра обычный рабочий день, обычный рабочий график. Единственное, за годы трудовой деятельности и жизни, контактов собрано тысячи, конечно, много будет звонков, буду стараться отвечать. Но сильно менять рабочий график не планирую. Завтра буду выезжать на объекты, некоторые объекты хотелось бы посмотреть своими глазами, проверить, какие проектные решения были использованы“.