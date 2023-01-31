Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Горожане засыпали губернатора вопросами о том, когда же в Новосибирске расчистят дороги от снега. С их слов, последствия прошедшего на той недели снегопада до сих пор устраняют городские власти, но справляются скверно.
«Так случилось. Я был в командировке в прошлую пятницу в Иркутске, и, не кривя Новосибирску, стоит признать, что зима там почти бесснежная и состояние улиц хорошее. На прошлой неделе наш город столкнулся со снегопадом и было даже невооружённым взглядом видно, что ситуация была на уровне чрезвычайной. Конечно, это городские службы не оправдывает. Я не один раз говорил, что к зиме нужно готовиться. И высказывал претензии», - ответил глава Новосибирской области Травников.
Он отметил, что решил помочь мэрии справиться с сугробами на улицах. И уже призвал областные службы вывести в город снегоуборочную технику.
«Я давал поручения областным службам оказать поддержку городу, даже в ущерб региональным дорогам. Они не настолько загружены транспортом. Удалось выделить 20-30 машин. Этого достаточно так, как эта техника специализированная, а за рулем профессионалы», - сказал губернатор.
Он заключил, что подобная практика помощи продолжится на этой неделе. Но при этом напомнил, что это не значит, что городским властям можно расслабиться.