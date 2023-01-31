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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Губернатор Травников не стал критиковать мэра за заснеженный Новосибирск

31 января 2023, 06:02
Фото: Правительство НСО
Мэру Новосибирска поможет с уборкой снега губернатор Травников
Губернатор Андрей Травников устал ругать мэра Анатолия Локтя за плохую чистку снега в Новосибирске и решил в этот раз оказать помощь. Об этом глава региона рассказал в ходе прямого эфира на телеканале ОТС.

Горожане засыпали губернатора вопросами о том, когда же в Новосибирске расчистят дороги от снега. С их слов, последствия прошедшего на той недели снегопада до сих пор устраняют городские власти, но справляются скверно.

«Так случилось. Я был в командировке в прошлую пятницу в Иркутске, и, не кривя Новосибирску, стоит признать, что зима там почти бесснежная и состояние улиц хорошее. На прошлой неделе наш город столкнулся со снегопадом и было даже невооружённым взглядом видно, что ситуация была на уровне чрезвычайной.  Конечно, это городские службы не оправдывает. Я не один раз говорил, что к зиме нужно готовиться. И высказывал претензии», - ответил глава Новосибирской области Травников.

Он отметил, что решил помочь мэрии справиться с сугробами на улицах. И уже призвал областные службы вывести в город снегоуборочную технику.

«Я давал поручения областным службам оказать поддержку городу, даже в ущерб региональным дорогам. Они не настолько загружены транспортом. Удалось выделить 20-30 машин. Этого достаточно так, как эта техника специализированная, а за рулем профессионалы», - сказал губернатор.

Он заключил, что подобная практика помощи продолжится на этой неделе. Но при этом напомнил, что это не значит, что городским властям можно расслабиться.

 

Мэр Новосибирска Локоть приказал убрать весь снег до конца недели
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#Алина Шефер#Снег#Губернатор Травников#Новосибирск#Новосибирская область#Город
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