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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Какую работу находят в Новосибирской области беженцы из Украины?

1 февраля 2023, 13:02
Фото: 1MI
Приезжие из Украины и новых российских территорий находят работу

В Новосибирской области беженцы из Украины устраиваются на работу

Какую работу находят в Новосибирской области приехавшие граждане из Украины и новых российских территорий? Сегодня об этом рассказал заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области.

«Трудоустройство граждан, приехавших из новых территорий России, является частью проводимой в Новосибирской области работы»,- сообщил сегодня на региональной пресс-конференции заместитель министра труда и социального развития правительства Новосибирской области Владимир Машанов.

Востребованными для данной категории граждан являются профессии автомеханика, слесаря, пекаря, кровельщика и продавца.

180 человек уже трудятся на новых местах работы.

Ранее сообщалось, что абитуриентов из ЛНР и ДНР готовы принять на обучение вузы Новосибирска по особым условиям. Рассказываем, какие квоты предусмотрены для беженцев и как поступить в самые популярные университеты города.

#Приехавшие из Украины#Беженцы#Работа#Профессии#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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