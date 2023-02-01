Какую работу находят в Новосибирской области беженцы из Украины?

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
«Трудоустройство граждан, приехавших из новых территорий России, является частью проводимой в Новосибирской области работы»,- сообщил сегодня на региональной пресс-конференции заместитель министра труда и социального развития правительства Новосибирской области Владимир Машанов.
Востребованными для данной категории граждан являются профессии автомеханика, слесаря, пекаря, кровельщика и продавца.
180 человек уже трудятся на новых местах работы.
Ранее сообщалось, что абитуриентов из ЛНР и ДНР готовы принять на обучение вузы Новосибирска по особым условиям. Рассказываем, какие квоты предусмотрены для беженцев и как поступить в самые популярные университеты города.