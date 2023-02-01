Причиной этому, по мнению истца и заявителя, стало совершение со стороны ООО «Дискус Плюс» иных технических действий по закрытию задвижек на принадлежащих ему объектах теплоснабжения, а также вывод из работы иного тепломеханического оборудования. Только после того, как в мэрии Новосибирска в 19 октября состоялось

заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, тепловая энергия стала доходить до

потребителей микрорайона «Плющихинский».