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Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Жилмассив Плющихинский не может получить свои миллионы за тепло

1 февраля 2023, 10:35
Фото: 1MI
Споры о том, как будут отапливаться дома Плющихинского жилмассива продолжаются в суде.

История с собственной котельной для жилмассива Плющихинский продолжается в судах

В начале отопительного сезона жители микрорайона Плющихинский оказались заложниками в эксперименте со снабжением теплом с построенной ГК Дискус котельной. Судебные разбирательства продолжаются, требование об уплате 13 млн рублей ежемесячно за поддержку теплосетей УК Плющихинский не удовлетворено.

Компания ООО «Дискус Плюс» в ответ на требование на время суда обеспечить жителей микрорайона «Плющихинский» теплоснабжением с ТЭЦ-5 начала требовать оплату за содержание системы теплоснабжения жилмассива «Плющихинский» в размере 13 000 000 рублей ежемесячно. Суд постановил оставить без удовлетворения данную апелляционную жалобу.

Комментарий от представителей ООО «Дискус Плюс» получить не удалось, номер телефона компании, указанный на сайте не зарегистрирован в сети.

Напомним коротко о сути данного судебного разбирательства. Одна из компаний ГК Дискус построила котельную для отопления домов на микрорайоне «Плющихинский», при этом поступление горячей воды с ТЭЦ-5 было перекрыто.

Суд предписал открыть задвижки, препятствующие поступлению горячей воды к домам микрорайона с ТЭЦ-5. Сразу после открытия задвижек, ООО «НТСК» был осуществлен запуск системы и теплоноситель от Новосибирской ТЭЦ-5 начал поступать в
тепловые сети ООО «Дискус Пплюс», однако, как было установлено, он не доходил до
конечных потребителей.

Микрорайон Плющихинский в Новосибирске начали отапливать после суда
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Причиной этому, по мнению истца и заявителя, стало совершение со стороны ООО «Дискус Плюс» иных технических действий по закрытию задвижек на принадлежащих ему объектах теплоснабжения, а также вывод из работы иного тепломеханического оборудования. Только после того, как в мэрии Новосибирска в 19 октября состоялось
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, тепловая энергия стала доходить до
потребителей микрорайона «Плющихинский».

#Строительство#Дискус#Теплосети#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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