atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

В зоне проведения СВО погиб 39-летний бердчанин

1 февраля 2023, 13:42
Фото: Сайт бердской администрации
Андрей Степанов
Житель Новосибирской области Андрей Степанов погиб на специальной военной операции.

Степанов был мобилизован в октябре 2022 года - он подписался на контрактную службу. 

"Лучше я пойду, чем мои сыновья…", - цитирует погибшего администрация Бердска.

Степанов родился в Новосибирске в 1983 году, затем переехал в Бердск, где закончил школу и электромеханический техникум.

Прощание с Андреем Степановичем пройдет в Кафедральном соборе Преображения Господня второго февраля.

Ранее в ходе боевых действий на Украине погиб уроженец Каргатского района НСО Александр Филимонов

#Новосибирец#СВО#Гибель#Общество#Новосибирская область#Бердск
Подпишитесь
Бастрыкин проверит законность строительства высотки напротив "Победы" в Новосибирске
30 января 11:25
«Тихий центр» под высотки: как мэрия «прячет» перезонирование участка «Универсама»
31 января 05:24
Хорошо посидели: чиновники закусили на 220 000 на заседании минкульта НСО
Сегодня, 03:33
В Новосибирске супруга погибшего на СВО майора отнимает квартиру у его матери
31 января 05:44
Когда наступит весна в Новосибирске в 2023 году: в каком месяце потеплеет до +18
31 января 06:52
Жительницу Новосибирска не вывезли с Бали и отключили от ИВЛ
31 января 09:33