В зоне проведения СВО погиб 39-летний бердчанин

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Степанов был мобилизован в октябре 2022 года - он подписался на контрактную службу.
"Лучше я пойду, чем мои сыновья…", - цитирует погибшего администрация Бердска.
Степанов родился в Новосибирске в 1983 году, затем переехал в Бердск, где закончил школу и электромеханический техникум.
Прощание с Андреем Степановичем пройдет в Кафедральном соборе Преображения Господня второго февраля.
Ранее в ходе боевых действий на Украине погиб уроженец Каргатского района НСО Александр Филимонов