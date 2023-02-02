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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Dava попал в базу данных приставов за неоплаченный штраф за неправильную парковку

Сегодня, 14:39
Блогер и певец Давид Манукян, родившийся в Новосибирске, просрочил оплату административного штрафа в 5 тыс. рублей и попал в базу данных приставов.

Известный певец и блогер напушил правила парковки в Москве. За это новосибирцу выписади административное правонарушение и обязали оплатить штраф размером 5 000 рублей.

По видимому Давид Манукян предписание не исполнил, и попал в базу данных судебных приставов.

О наличии сибиряка в списках сайта ФССП сообщает издание Сиб.фм.

Ранее Atas.info сообщал, что от «Муз-ТВ» потребовали 24 миллиона рублей из-за образа новосибирского блогера Давы.

#Дава#Штраф#Приставы#Парковка#Новосибирск#Общество#Происшествия
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