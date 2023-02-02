Dava попал в базу данных приставов за неоплаченный штраф за неправильную парковку

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Известный певец и блогер напушил правила парковки в Москве. За это новосибирцу выписади административное правонарушение и обязали оплатить штраф размером 5 000 рублей.
По видимому Давид Манукян предписание не исполнил, и попал в базу данных судебных приставов.
О наличии сибиряка в списках сайта ФССП сообщает издание Сиб.фм.
Ранее Atas.info сообщал, что от «Муз-ТВ» потребовали 24 миллиона рублей из-за образа новосибирского блогера Давы.