Итоговое сочинение в 2022 году школьники писали 7 декабря, для всех, кто по каким-то причинам не смог написать в этот день или написал на оценку «неудовлетворительно», 1 февраля 2023 года прошла пересдача этого экзамена. Итоговая пересдача также возможна 3 мая 2023 года.