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Published Сегодня, 07:52

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Темы итоговых сочинений: что писали школьники в Новосибирске для допуска на ЕГЭ 2023

2 февраля 2023, 07:52
Фото: 1MI
Для допуска к ЕГЭ школьникам необходимо написать итоговое сочинение

Стали известны темы итоговых сочинений для школьников Новосибирской области 1 февраля

В комплект тем итогового сочинения для школьников в 2022-2023 учебном году входят 6 тем на выбор, в том числе, по 2 темы из каждого раздела: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека».

Итоговое сочинение в 2022 году школьники писали 7 декабря, для всех, кто по каким-то причинам не смог написать в этот день или написал на оценку «неудовлетворительно», 1 февраля 2023 года прошла пересдача этого экзамена. Итоговая пересдача также возможна 3 мая 2023 года. 

В разделе "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека" школьникам на выбор предложено две темы:

№123. Без чего любые мечты бесплодны?

№224. Как Вы понимаете утверждение древнегреческого философа Платона: «Честь наша состоит в том, чтобы следовать лучшему»?

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В разделе «Семья, общество, Отечество в жизни человека» для новосибирских школьников выбраны из общего банка две темы:

№327. Возможна ли гармония между личностью и обществом?

№427. Чему можно научиться на уроках прошлого?

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В разделе "Природа и культура в жизни человека" школьники выбирали из двух тем:

№521. Какую профессию Вы бы назвали профессией будущего?

№628. Можно ли обойтись в жизни без творчества?

Итоговое сочинение необходимо для допуска на ЕГЭ, при оценке сочинения учитывается, насколько оно соответствует заданной теме, приведена ли достаточная аргументация для доказательства своей точки зрения, привлекается ли дополнительный литературный материал. Еще три критерия оценки -  «Композиция и логика рассуждения», «Качество письменной речи», «Грамотность».

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#Дети#ЕГЭ#Школа#Школьники#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
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