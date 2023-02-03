Мэрия Новосибирска показала фото вросших в снег автомобилей-«подснежников»

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Специалисты пресс-центра муниципалитета намекнули, что ситуация с сугробами в городе чрезвычайная. И это не сказка «Двенадцать месяцев», где по волшебству январь сменился на апрель, и девочка смогла найти подснежник.
Но в Новосибирске погодных чудес не бывает. На улицах появились автомобили-«подснежники», которые настолько вросли в снег, что владельцам их сложно отрыть. При этом найти их не так трудно, как волшебный цветок.
Они заполонили дворы на улицах Народная 5/1, Богдана Хмельницкого, 12, Ипподромская, 54, Кропоткина 132, Краузе 21/1.