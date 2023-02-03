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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Мэрия Новосибирска показала фото вросших в снег автомобилей-«подснежников»

3 февраля 2023, 05:26
Фото: 1MI
Десятки автомобилей полностью увязли в снегу в Калининском районе Новосибирска. Мэрия опубликовала в Telegram-канале фотографии, как они выглядывают из-под снега будто-то подснежники.

Специалисты пресс-центра муниципалитета намекнули, что ситуация с сугробами в городе чрезвычайная. И это не сказка «Двенадцать месяцев», где по волшебству январь сменился на апрель, и девочка смогла найти подснежник.

Но в Новосибирске погодных чудес не бывает. На улицах появились автомобили-«подснежники», которые настолько вросли в снег, что владельцам их сложно отрыть. При этом найти их не так трудно, как волшебный цветок.

Они заполонили дворы на улицах Народная 5/1, Богдана Хмельницкого, 12, Ипподромская, 54, Кропоткина 132, Краузе 21/1.

Фото: Мэрия Новосибирска/ ТГ
#Алина Шефер#Автомобили#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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