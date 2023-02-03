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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В Новосибирске приступили к бетонированию опор Октябрьского моста

3 февраля 2023, 13:24
Фото: atas.info
Рабочие начали бетонировать опоры Октябрьского моста в Новосибирске
Рабочие начали бетонировать опоры Октябрьского моста в Новосибирске. Об этом рассказал подрядчик «СпецТрансСтрой» 3 февраля.

Первый пролет уже залили бетоном, приступили к этой же процедуре со вторым. Также скоро обновят сливную призму.

Оказалось, что старый бетон уже не пригоден для эксплуатации из-за многолетнего разрушения. Теперь перед организацией стоит задача полностью его заменить.

Напомним, Октябрьский мост один из старых в Новосибирске. Его поэтому решили привести в порядок за 2,2 млрд рублей.

Также в Новосибирске продолжается строительство нового четвертого моста через Обь. Проезд по нему будет платным.

 

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#Алина Шефер#Октябрьский мост#Ремонт#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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