В Новосибирске приступили к бетонированию опор Октябрьского моста

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Первый пролет уже залили бетоном, приступили к этой же процедуре со вторым. Также скоро обновят сливную призму.
Оказалось, что старый бетон уже не пригоден для эксплуатации из-за многолетнего разрушения. Теперь перед организацией стоит задача полностью его заменить.
Напомним, Октябрьский мост один из старых в Новосибирске. Его поэтому решили привести в порядок за 2,2 млрд рублей.
Также в Новосибирске продолжается строительство нового четвертого моста через Обь. Проезд по нему будет платным.