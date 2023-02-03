В Новосибирске режим черного неба продлили до 6 февраля

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
По данным гидрометцентра, вечером в пятницу, 3 февраля, атмосферу заполонят вредные примеси. По утрам будут возникать густые туманы, смог.
Подобная картина сохранится в Новосибирске до 15:00 часов 6 февраля. Предприятиям настоятельно рекомендовали сократить число выбросов в период «черного неба».
Отмечается, что загрязнению воздуха способствует безветренная, сухая погода. Сейчас в городе -12 градусов, ветер 2 м/с, снежных осадков нет.