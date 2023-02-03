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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Новосибирске режим черного неба продлили до 6 февраля

3 февраля 2023, 07:55
Фото: 1MI
В Новосибирске воздух будет грязным до 6 февраля
Смог и вонь в Новосибирске сохранятся до 6 февраля. О неблагоприятных метеоусловиях горожан предупредили синоптики.

По данным гидрометцентра, вечером в пятницу, 3 февраля, атмосферу заполонят вредные примеси. По утрам будут возникать густые туманы, смог.

Подобная картина сохранится в Новосибирске до 15:00 часов 6 февраля. Предприятиям настоятельно рекомендовали сократить число выбросов в период «черного неба».

Отмечается, что загрязнению воздуха способствует безветренная, сухая погода. Сейчас в городе -12 градусов, ветер 2 м/с, снежных осадков нет.

#Алина Шефер#Загрязнение воздуха#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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