atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Зарубили топором: братья жестоко убили пенсионерку ради выпивки под Новосибирском

3 февраля 2023, 10:14
Фото: СУ СКР НСО

Братья жестоко убили пенсионерку ради денег на выпивку под Новосибирском

Двое братьев из Каргата Новосибирской области пойдут под суд за убийство пенсионерки. Об этом рассказали в СУ СКР региона.

В ночь на 14 января сибиряки выпивали в селе Форпост-Каргат. В какой-то момент у них закончились деньги и алкоголь. Они решили обокрасть пожилую женщину, которая проживала в доме на улице Школьной.

Братья, зайдя на веранду, сразу же напали на бабушку с ножом и топором. Забили до смерти и вынесли её сбережения в размере 75 000 рублей.

Тело пенсионерки нашла на следующий день ее родственница. На место вызвала полицию.

Мужчин нашли по горячим следам и задержали. Теперь их ждет суд и приговор по двум статьям УК РФ убийство и разбой в составе группы.

Девочка-подросток под Новосибирском зарезала собственную мать 20 ударами ножа
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Пенсионер#Убийство#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Мы заберем ваши дома, но раздадим по конфетке: встреча с руководителем «Универсама»
Вчера, 03:42
Следующий? На непотопляемого Виктора Губера завели уголовное дело
Сегодня, 10:19
В Новосибирске опубликовали точный прогноз погоды на февраль в 2023 году
Сегодня, 03:30
Анатолий Локоть прокомментировал предложение отменить выборы мэра Новосибирска
Вчера, 05:23
Общественные обсуждения возможности застройки "Универсама" начались в Новосибирске
Сегодня, 04:00
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
Сегодня, 03:00