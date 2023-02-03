Зарубили топором: братья жестоко убили пенсионерку ради выпивки под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В ночь на 14 января сибиряки выпивали в селе Форпост-Каргат. В какой-то момент у них закончились деньги и алкоголь. Они решили обокрасть пожилую женщину, которая проживала в доме на улице Школьной.
Братья, зайдя на веранду, сразу же напали на бабушку с ножом и топором. Забили до смерти и вынесли её сбережения в размере 75 000 рублей.
Тело пенсионерки нашла на следующий день ее родственница. На место вызвала полицию.
Мужчин нашли по горячим следам и задержали. Теперь их ждет суд и приговор по двум статьям УК РФ убийство и разбой в составе группы.