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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Мэр Новосибирска Локоть назвал самые заснеженные улицы города

4 февраля 2023, 09:13
Фото: atas.info
Мэр проконтролировал уборку улиц от снега в Новосибирске
Дорожники с раннего утра 4 февраля начали чистить улицы Новосибирска от снега. Самые проблемные участки посетил мэр Анатолий Локоть, судя по посту в его Telegram-канале.

По словам градоначальника, в центре Дзержинского района снег уже расчистили, однако не весь вывезли. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Так сугробы сейчас остаются на улице Волочаевской. И к этой проблеме, по мнению главы города, должны подключится местные представители администрации.

«Хозяйственник района должны помочь организовать вывоз снега с территории. В районе не хватает системности в уборке улиц», - написал Анатолий Локоть.

Также он отметил, что на МКЖ и Плющихинском жилмассиве проблем больше. Часть участков еще не находится на балансе мэрии, и они не могут их убирать. Также мешают работе брошенные автомобили-«подснежники».

Мэрия Новосибирска показала фото вросших в снег автомобилей-«подснежников»
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#Алина Шефер#Снег#Город#Новосибирская область#Новосибирск
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