Мэр Новосибирска Локоть назвал самые заснеженные улицы города

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
По словам градоначальника, в центре Дзержинского района снег уже расчистили, однако не весь вывезли. Он находится в удовлетворительном состоянии.
Так сугробы сейчас остаются на улице Волочаевской. И к этой проблеме, по мнению главы города, должны подключится местные представители администрации.
«Хозяйственник района должны помочь организовать вывоз снега с территории. В районе не хватает системности в уборке улиц», - написал Анатолий Локоть.
Также он отметил, что на МКЖ и Плющихинском жилмассиве проблем больше. Часть участков еще не находится на балансе мэрии, и они не могут их убирать. Также мешают работе брошенные автомобили-«подснежники».