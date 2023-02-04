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Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

Новосибирские спасатели потеряли связь с тургруппой из 10 детей – уехали на поиски

4 февраля 2023, 03:13
Фото: 1MI
Юные туристы пропали на лыжах в лесу под Новосибирском

Под Новосибирском 10 детей и 2 взрослых не вышли на связь во время турпохода

Новосибирские спасатели подорвались на поиски тургруппы из 10 детей и 2 взрослых в Искитимском районе, когда они перестали выходить на связь. Подробности рассказали в ГУ МЧС региона.

Юные туристы под присмотром взрослых отправились в поход на лыжах в лес 27 января. Свой маршрут перед этим они зарегистрировали у спасателей. Им дали наказ - сообщать каждые несколько часов о местонахождении.

«Группа должна была позвонить 27 января в 17:30 и рассказать, как проходит маршрут. Однако в это время вестей от них не было, телефоны находились вне зоны действия сети. Пришлось организовывать выезд на их поиски», - сообщили в ведомстве.

Специалисты примерно знали, где должны были развернуть лагерь туристы. До этого места они добрались к 03:40 часам ночи.

«Их удалось найти. На ночлег, как и планировалось, они остановились у реки Чем. В помощи не нуждались».

Напомним, в Новосибирске разыскивают мужчину, который пропал вместе с сыном три года назад. Они родом из Иркутска.

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#Алина Шефер#Поиск#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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