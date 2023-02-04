Новосибирские спасатели потеряли связь с тургруппой из 10 детей – уехали на поиски

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Юные туристы под присмотром взрослых отправились в поход на лыжах в лес 27 января. Свой маршрут перед этим они зарегистрировали у спасателей. Им дали наказ - сообщать каждые несколько часов о местонахождении.
«Группа должна была позвонить 27 января в 17:30 и рассказать, как проходит маршрут. Однако в это время вестей от них не было, телефоны находились вне зоны действия сети. Пришлось организовывать выезд на их поиски», - сообщили в ведомстве.
Специалисты примерно знали, где должны были развернуть лагерь туристы. До этого места они добрались к 03:40 часам ночи.
«Их удалось найти. На ночлег, как и планировалось, они остановились у реки Чем. В помощи не нуждались».
Напомним, в Новосибирске разыскивают мужчину, который пропал вместе с сыном три года назад. Они родом из Иркутска.