Появились новые зацепки: в Новосибирске продолжаются поиски отца с сыном из Иркутска

В Новосибирске ищут пропавших отца с 4-летним сыном из Иркутска

Волонтеры продолжают поиски отца с сыном, которые пропали при загадочных обстоятельствах в Новосибирске. Они приехали в наш регион из Иркутской области летом 2020 года.