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Posted Сегодня, 02:38

Published Сегодня, 02:38

Modified Сегодня, 02:43

Updated Сегодня, 02:43

Появились новые зацепки: в Новосибирске продолжаются поиски отца с сыном из Иркутска

4 февраля 2023, 02:38
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Разыскиваются пропавшие отец с сыном в Новосибирске

В Новосибирске ищут пропавших отца с 4-летним сыном из Иркутска

Волонтеры продолжают поиски отца с сыном, которые пропали при загадочных обстоятельствах в Новосибирске. Они приехали в наш регион из Иркутской области летом 2020 года.

По информации отряда «ЛизаАлерт», 33-летний Леонид Морозов забрал 4-летнего сына Артема у супруги якобы для путешествия на Байкал. Потом они перестали отвечать на звонки, и женщина забила тревогу.

«У полиции есть основания опасаться за жизнь ребенка. Ориентировки на пропавших снова рассылаем потому, что предположительно, их видели летом 2022-го в Новосибирске», - рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы Морозовых: рост отца – 175, сына – 100 см. Мужчина худой, с русыми волосами и карими глазами, ребенок со светлыми волосами и голубыми глазами.

#Алина Шефер#Поиск#Дети#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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