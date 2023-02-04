Появились новые зацепки: в Новосибирске продолжаются поиски отца с сыном из Иркутска

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Published Сегодня, 02:38
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По информации отряда «ЛизаАлерт», 33-летний Леонид Морозов забрал 4-летнего сына Артема у супруги якобы для путешествия на Байкал. Потом они перестали отвечать на звонки, и женщина забила тревогу.
«У полиции есть основания опасаться за жизнь ребенка. Ориентировки на пропавших снова рассылаем потому, что предположительно, их видели летом 2022-го в Новосибирске», - рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».
Приметы Морозовых: рост отца – 175, сына – 100 см. Мужчина худой, с русыми волосами и карими глазами, ребенок со светлыми волосами и голубыми глазами.