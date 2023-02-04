В Новосибирске крепкие мужчины жестко избили 12-летнего мальчика

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Как рассказали очевидцы, ребенка избили мужчины возле школы в Горском микрорайоне 2 февраля. Это может быть связано с конфликтом учеников.
«Один из мужчин, вероятно, родитель одноклассника пострадавшего мальчика. Между детьми произошел какой-то конфликт, вот и вступился отец. Но это не дает ему право избивать ребенка, особенно, у которого порок сердца», - пояснили свидетели неравной драки.
Школьник сейчас находится в больнице. Его родители уже обратились в полицию.
«Мальчик пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести побоев. А нападавших уже разыскивают», - уточнила дежурный ГУ МВД Новосибирска Анастасия.
Напомним, ранее в одной из школ Новосибирска подрались две одноклассницы. Одна пнула в лицо другую.