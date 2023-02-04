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Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

В Новосибирске крепкие мужчины жестко избили 12-летнего мальчика

4 февраля 2023, 04:48
Фото: 1MI
Двое мужчин избили школьника в Новосибирске
Двое взрослых жителей Новосибирска напали с кулаками на 12-летнего мальчика. В этом инциденте уже разбирается полиция.

Как рассказали очевидцы, ребенка избили мужчины возле школы в Горском микрорайоне 2 февраля. Это может быть связано с конфликтом учеников.

«Один из мужчин, вероятно, родитель одноклассника пострадавшего мальчика. Между детьми произошел какой-то конфликт, вот и вступился отец. Но это не дает ему право избивать ребенка, особенно, у которого порок сердца», - пояснили свидетели неравной драки.

Школьник сейчас находится в больнице. Его родители уже обратились в полицию.

«Мальчик пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести побоев. А нападавших уже разыскивают», - уточнила дежурный ГУ МВД Новосибирска Анастасия.

Напомним, ранее в одной из школ Новосибирска подрались две одноклассницы. Одна пнула в лицо другую.

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#Алина Шефер#Нападение#Дети#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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