atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

К концу недели в Новосибирск придет морозный антициклон до -25-28°C, местами до -31°C

6 февраля 2023, 06:05
Фото: Дмитрий Тростников / 1MI
Морозы отступили ненадолго - к концу недели они снова вернутся в Новосибирск

Морозы до -25°C придут в Новосибирск уже в конце этой недели, местами ожидается -31°C

По сообщению синоптиков на Новосибирскую область надвигается морозный антициклон. С ним в область уже в конце недели придут морозы до -25°C, местами ожидается до -31°C.

По сообщению Новосибирского Гидрометцентра температура воздуха днем 6 февраля составила -13, -15°C, ночью -19, -25°C, местами до -31°C. Над Новосибирской областью собирается антициклон, который принесет морозы к концу недели.

Самым теплым днем недели будет 7 февраля, когда температура поднимется до -11°C, уже днем во вторник она начнет понижаться. К пятнице наступит ясная морозная погода с понижением температуры до -25°C. Солнечная погода будет и в выходные, с температурой воздуха около -20°C.

В МЧС предупредили об опасности на дорогах Новосибирской области из-за морозов
Узнать подробнее

В связи с этим МЧС предупреждает водителей, об опасности на дорогах в связи с морозами.

#Ольга Храмушкина#Погода#Морозы#Морозы в Новосибирске#Прогноз#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск
Подпишитесь
"Не надо нас злить!": в Новосибирске прошел митинг против роста тарифов ЖКХ
4 февраля 09:44
Президент Путин откроет новый терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске
Вчера, 14:08
Праздники закончились: в Новосибирске планируют раньше открыть движение по ул. Ленина
Сегодня, 04:29
"Это градостроительное преступление": архитектор о попытке застройки "Универсама"
4 февраля 10:45
Жители Нижней Ельцовки перекрывают проезд и просят Москву остановить вырубку сосен
Вчера, 09:26
Новосибирский депутат Савельев опубликовал фото батальона "Вега" в зоне СВО
Вчера, 03:35