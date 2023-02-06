Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
По сообщению Новосибирского Гидрометцентра температура воздуха днем 6 февраля составила -13, -15°C, ночью -19, -25°C, местами до -31°C. Над Новосибирской областью собирается антициклон, который принесет морозы к концу недели.
Самым теплым днем недели будет 7 февраля, когда температура поднимется до -11°C, уже днем во вторник она начнет понижаться. К пятнице наступит ясная морозная погода с понижением температуры до -25°C. Солнечная погода будет и в выходные, с температурой воздуха около -20°C.
В связи с этим МЧС предупреждает водителей, об опасности на дорогах в связи с морозами.