Самым теплым днем недели будет 7 февраля, когда температура поднимется до -11°C, уже днем во вторник она начнет понижаться. К пятнице наступит ясная морозная погода с понижением температуры до -25°C. Солнечная погода будет и в выходные, с температурой воздуха около -20°C.