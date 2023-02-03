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Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

В МЧС предупредили об опасности на дорогах Новосибирской области из-за морозов

3 февраля 2023, 05:57
Фото: 1MI
На дорогах могут произойти аварии из-за заносов
В Новосибирской области МЧС выпустило предупреждение для автомобилистов о морозах и опасностях в связи с ними на дорогах.

По данным МЧС, в связи с похолоданием в регионе до -29 ℃ в ночное время, на дорогах возникает риск возникновения ДТП, а за ними и дорожных заторов. С начала года сотрудники МЧС выезжали на аварии уже 139 раз.

«Неблагоприятная погода может вызвать крупные аварии и, как следствие, заторы на дорогах. На контроле МЧС, ГИБДД и дорожных служб 270 участков автодорог, где возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки из-за снежных заносов», — объяснили в ведомстве.

Опасные участки дорог в Новосибирской области следующие:

  • Трассы Новосибирска, Бердска, Искитима,
  • Трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск–Новосибирск,
  • Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск–Бийск,
  • Р-255 «Сибирь» Новосибирск–Иркутск
  • Трассы К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар», К-12 «Новосибирск – Колывань – Томск», К-19р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», «Советское шоссе».

Водителей предупреждают, что перед длительным маршрутом важно проверить, исправен ли транспорт, есть ли в салоне огнетушитель и аптечка. Также на трассах работает 151 пункт обогрева, где можно воспользоваться инструментами или согреться чаем.

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#Дороги#Транспорт#Город#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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