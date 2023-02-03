В МЧС предупредили об опасности на дорогах Новосибирской области из-за морозов

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
По данным МЧС, в связи с похолоданием в регионе до -29 ℃ в ночное время, на дорогах возникает риск возникновения ДТП, а за ними и дорожных заторов. С начала года сотрудники МЧС выезжали на аварии уже 139 раз.
«Неблагоприятная погода может вызвать крупные аварии и, как следствие, заторы на дорогах. На контроле МЧС, ГИБДД и дорожных служб 270 участков автодорог, где возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки из-за снежных заносов», — объяснили в ведомстве.
Опасные участки дорог в Новосибирской области следующие:
Водителей предупреждают, что перед длительным маршрутом важно проверить, исправен ли транспорт, есть ли в салоне огнетушитель и аптечка. Также на трассах работает 151 пункт обогрева, где можно воспользоваться инструментами или согреться чаем.
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