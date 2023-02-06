Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
О назначении заместителя пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, однако официальной информации от ведомства еще не поступало. Виталия Дымолазова могли назначить помощником прокурора Новосибирской области Александра Бучмана, а соответствующий приказ подписал Генпрокурор РФ Игорь Краснов на текущей неделе.
Известно, что в надзорном ведомстве Виталий Дымолазов служит с 2003 года. Он имеет звание старшего советника юстиции.
В разное время бывший прокурор занимал должности помощника и старшего помощника прокурора Пермской транспортной прокуратуры, а также был прокурором отдела по надзору за исполнением законов и трудился в природоохранных прокуратурах.
Также Дымолазов шесть лет служил на посту начальника управления по надзору за соблюдением ФЗ, а с 2019 года работал прокурором Перми