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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В Новосибирской области замом прокурора назначен экс-прокурор Перми

6 февраля 2023, 12:57
Фото: 1MI
О возможном назначении Дымолазова заявляют источники
Бывший прокурор Перми Виталий Дымолазов занял должность заместителя прокурора Новосибирской области, заявляют источники СМИ.

О назначении заместителя пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, однако официальной информации от ведомства еще не поступало. Виталия Дымолазова могли назначить помощником прокурора Новосибирской области Александра Бучмана, а соответствующий приказ подписал Генпрокурор РФ Игорь Краснов на текущей неделе.

Известно, что в надзорном ведомстве Виталий Дымолазов служит с 2003 года. Он имеет звание старшего советника юстиции.

В разное время бывший прокурор занимал должности помощника и старшего помощника прокурора Пермской транспортной прокуратуры, а также был прокурором отдела по надзору за исполнением законов и трудился в природоохранных прокуратурах.

Также Дымолазов шесть лет служил на посту начальника управления по надзору за соблюдением ФЗ, а с 2019 года работал прокурором Перми

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#Эмилия Губарева#Прокурор#Общество#Новосибирская область
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