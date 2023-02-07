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Published Сегодня, 08:48

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Updated Сегодня, 08:50

35-летняя женщина из Новосибирска продает свою девственность за миллион долларов

7 февраля 2023, 08:48
Фото: 1MI
Зрелая женщина еще не спала с мужчинами
Жительница Новосибирска решила продать свою девственность за круглую сумму: в 35 лет у нее еще не было сексуального опыта.

На одном из специализированных сайтов появилось объявление, что 35-летняя женщина из Новосибирска продают свою девственность.

Сибирячка представилась Милой. В описании к своей анкете женщина написала, что ищет отношения по расчету. Также она указала свои параметры: обхват груди 88 см, талия 67 см, обхват бедер 94 см.

По словам леди, она все еще верит в любовь, но уже устала жить в ожидании принца.

— Симпатичная, скромная девушка из маленького города России. Без вредных привычек, - сказала женщина.

За свою невинность жительница города готова получить один миллион долларов или 71,5 млн рублей. Также на сайте есть еще пару анкет с девушками из Новосибирска. В основном, они молодые студентки.

19-летняя девушка из Новосибирска продает девственность за несколько миллионов
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Напомним, что ранее сибирячка по имени Ангелина искала отношения по расчету. Она  продавала свою девственность за 6 млн рублей или за 100 тысяч долларов.

#Секс#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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