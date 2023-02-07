Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
На одном из специализированных сайтов появилось объявление, что 35-летняя женщина из Новосибирска продают свою девственность.
Сибирячка представилась Милой. В описании к своей анкете женщина написала, что ищет отношения по расчету. Также она указала свои параметры: обхват груди 88 см, талия 67 см, обхват бедер 94 см.
По словам леди, она все еще верит в любовь, но уже устала жить в ожидании принца.
— Симпатичная, скромная девушка из маленького города России. Без вредных привычек, - сказала женщина.
За свою невинность жительница города готова получить один миллион долларов или 71,5 млн рублей. Также на сайте есть еще пару анкет с девушками из Новосибирска. В основном, они молодые студентки.
Напомним, что ранее сибирячка по имени Ангелина искала отношения по расчету. Она продавала свою девственность за 6 млн рублей или за 100 тысяч долларов.