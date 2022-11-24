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19-летняя девушка из Новосибирска продает девственность за несколько миллионов

Сегодня, 01:50
Фото: 1MI
Сибирячка готова спать за деньги

В Новосибирске 19-летняя девушка продают свою девственность за 6 миллионов

Молодая девушка из Новосибирска выставила на продажу свою невинность, соответствующее объявление она опубликовала на сайте First Night.

Сибирячка по имени Ангелина ищет отношения по расчету. Она хочет продать свою девственность за 6 миллионов рублей или за 100 тысяч долларов.

Для того, чтобы удостовериться, она может предоставить мужчине все справки о подтверждении невинности. Правда, Ангелина видимо не знает о том, что подтвердить невинность врач не может.

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В анкете она назвала свои параметры фигуры и подтвердила свои фото. Сибирячка считает, что для такой услуги ей необходима личная встреча и беседа, а уже после она подумает.

Напомним, ранее мы писали о том, как содержанки из Новосибирска ищут спонсоров на сайтах. Они готовы жить за счет мужчины. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск
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