Сибирячка по имени Ангелина ищет отношения по расчету. Она хочет продать свою девственность за 6 миллионов рублей или за 100 тысяч долларов.
Для того, чтобы удостовериться, она может предоставить мужчине все справки о подтверждении невинности. Правда, Ангелина видимо не знает о том, что подтвердить невинность врач не может.
В анкете она назвала свои параметры фигуры и подтвердила свои фото. Сибирячка считает, что для такой услуги ей необходима личная встреча и беседа, а уже после она подумает.
Напомним, ранее мы писали о том, как содержанки из Новосибирска ищут спонсоров на сайтах. Они готовы жить за счет мужчины.