Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Женщина заявила в полицию 6 февраля, сообщает РЕН ТВ. По ее версии, пенсионер, который приходится отцом ее сожителя, несколько раз насиловал подростка.
Произошло это в 2021 и 2023 годах. При первом интимном контакте девочке было 15 лет. О втором надругательстве мать узнала сразу и съехала с квартиры. Стоит отметить, что в съемной квартире женщина жила с тремя детьми, сожителем и его пожилым отцом.
В каком именно населенном пункте произошел этот инцидент, СМИ не уточняет.
Напомним, ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве молодой сибирячки в Новосибирске отправили на лечение в психбольницу.