Произошло это в 2021 и 2023 годах. При первом интимном контакте девочке было 15 лет. О втором надругательстве мать узнала сразу и съехала с квартиры. Стоит отметить, что в съемной квартире женщина жила с тремя детьми, сожителем и его пожилым отцом.