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Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Мать обвинила пенсионера в изнасиловании дочери в Новосибирской области

7 февраля 2023, 07:00
Фото: 1MI
Мать ребенка написала заявление в полицию
В Новосибирской области сибирячка обвинила отца своего сожителя в изнасиловании ее несовершеннолетней дочери.

Женщина заявила в полицию 6 февраля, сообщает РЕН ТВ. По ее версии, пенсионер, который приходится отцом ее сожителя, несколько раз насиловал подростка.

Произошло это в 2021 и 2023 годах. При первом интимном контакте девочке было 15 лет. О втором надругательстве мать узнала сразу и съехала с квартиры. Стоит отметить, что в съемной квартире женщина жила с тремя детьми, сожителем и его пожилым отцом.

В каком именно населенном пункте произошел этот инцидент, СМИ не уточняет.

Обвиняемого в жестоком убийстве девушки в Новосибирске отправили на лечение
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Напомним, ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве молодой сибирячки в Новосибирске отправили на лечение в психбольницу. 

#Дети#Происшествия#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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