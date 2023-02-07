Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Шокирующая трагедия произошла в октябре 2021 года в Новосибирске. Тогда 30-летний мужчина заприметил 24-летнюю девушку в Ленинском районе. Он выследил, где она живет.
Незнакомец проник в подъезд дома, а после вломился в её квартиру. Маньяк надругался над сибирячкой – он изнасиловал ее и задушил. Убитую нашла соседка, так как дверь была открыта.
Убийцу нашли только в феврале 2022 года. Против него было возбуждено несколько уголовных дел.
Как сообщают «Вести Новосибирск», суд приостановил рассмотрение дела, так как подозреваемого отправили на принудительное лечение. В карточке дела указано, что у мужчины «психическое расстройство или иная тяжелая болезнь».
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