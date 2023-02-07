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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Обвиняемого в жестоком убийстве девушки в Новосибирске отправили на лечение

7 февраля 2023, 06:21
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Мужчина проник в квартиру незнакомки и надругался над ней
В Новосибирске рассмотрение уголовного дела мужчины, который обвиняется в изнасиловании и жестоком убийстве молодой девушки, временно приостановлено.

Шокирующая трагедия произошла в октябре 2021 года в Новосибирске. Тогда 30-летний мужчина заприметил 24-летнюю девушку в Ленинском районе. Он выследил, где она живет.

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Незнакомец проник в подъезд дома, а после вломился в её квартиру. Маньяк надругался над сибирячкой – он изнасиловал ее и задушил. Убитую нашла соседка, так как дверь была открыта.

Убийцу нашли только в феврале 2022 года. Против него было возбуждено несколько уголовных дел.

Как сообщают «Вести Новосибирск», суд приостановил рассмотрение дела, так как подозреваемого отправили на принудительное лечение. В карточке дела указано, что у мужчины «психическое расстройство или иная тяжелая болезнь».

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#Эмилия Губарева#Лечение#Смерть#Криминал#Общество#Новосибирск
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