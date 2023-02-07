atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Новосибирцев доставит электричка до «Лыжни России» в Академгородке

7 февраля 2023, 09:03
Фото: Анна Мацына-Мальцева/Лыжня России-2023 группа в ВК
Электричка довезет новосибирцев бесплатно до турнира "Лыжня России"
Электричку запустят до места проведения «Лыжни России-2023» в Новосибирске. Проезд для участников будет бесплатным, сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Лыжное соревнование стартует 11 февраля в Академгородке на улице Ионосферной, 3. Желающие поучаствовать смогут добраться до места встречи на электричке и автобусе.

«Для удобства участников выделят отдельный электропоезд. Так они доберутся быстрее, минуя пробки. Еще советуем взять с собой свои лыжи, а электричке люди смогут довести их с без трудностей», - сказала Терешкова в ходе совещания в мэрии Новосибирска.

Электричка прибудет на станцию Новосибирск-Восточный, отъезд - в 08:58. На ней участников доставят до станции Сеятель в 10:00. Потом будет необходимо пересесть в заказной автобус, который довезет до места проведения «Лыжни России».

Обратно сибиряки уедут в 14:30. Прибудут в Новосибирск в 15:09.

Лось и Злой Снеговик выйдут на старт "Лыжни России-2023" в Новосибирске
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Лыжня России-2023#Электричка#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В 6 млрд рублей оценили стоимость высоток на месте «Универсама» риелторы Новосибирска
Сегодня, 05:29
«Экологию-Новосибирск» лишают статуса регионального оператора по обращению с ТКО
Сегодня, 07:27
Женщине из Новосибирска предложили купить 3-е место в конкурсе красоты за 50 000 $
Сегодня, 05:56
В Новосибирской области произошел резкий скачок цен на гробы
Сегодня, 01:36
Лось и Злой Снеговик выйдут на старт "Лыжни России-2023" в Новосибирске
Сегодня, 06:15
Под Новосибирском на мусорку выбросили юбилейные медали ветерана ВОВ
Сегодня, 04:49