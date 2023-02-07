Новосибирцев доставит электричка до «Лыжни России» в Академгородке

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Лыжное соревнование стартует 11 февраля в Академгородке на улице Ионосферной, 3. Желающие поучаствовать смогут добраться до места встречи на электричке и автобусе.
«Для удобства участников выделят отдельный электропоезд. Так они доберутся быстрее, минуя пробки. Еще советуем взять с собой свои лыжи, а электричке люди смогут довести их с без трудностей», - сказала Терешкова в ходе совещания в мэрии Новосибирска.
Электричка прибудет на станцию Новосибирск-Восточный, отъезд - в 08:58. На ней участников доставят до станции Сеятель в 10:00. Потом будет необходимо пересесть в заказной автобус, который довезет до места проведения «Лыжни России».
Обратно сибиряки уедут в 14:30. Прибудут в Новосибирск в 15:09.