Рейс в Новосибирск из Стамбула задержали на два часа

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Рейс из крупнейшего города в Турции в столицу Сибири задерживается на два часа. Пассажиры должны были прилететь в 21:25, а сейчас на табло время поменялось на 23:31.
Полет осуществляет авиакомпания S7. Пресс-служба пока не давала комментарии о причинах задержки.
Но точно известно, что с землетрясением в Турции это никак не связано. Поземные колебания не добрались до курортной части страны и Стамбула.
Напомним, ранее новосибирцы, находящиеся в Турции, рассказали о последствиях землетрясения.