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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Рейс в Новосибирск из Стамбула задержали на два часа

7 февраля 2023, 09:28
Фото: 1MI
Самолет из Стамбула не вылетел вовремя в Новосибирске
Вылет самолета из Стамбула в Новосибирск отложили на несколько часов. Новое время указано на онлайн-табло Толмачево.

Рейс из крупнейшего города в Турции в столицу Сибири задерживается на два часа. Пассажиры должны были прилететь в 21:25, а сейчас на табло время поменялось на 23:31.

Полет осуществляет авиакомпания S7. Пресс-служба пока не давала комментарии о причинах задержки.

Но точно известно, что с землетрясением в Турции это никак не связано. Поземные колебания не добрались до курортной части страны и Стамбула.

Напомним, ранее новосибирцы, находящиеся в Турции, рассказали о последствиях землетрясения.

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#Отложенный рейс#Самолет#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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