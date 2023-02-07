В Новосибирске ищут 17-летнего студента колледжа

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Молодой человек, как стало известно, потерялся еще 31 января 2023 года. Он ушел из дома в Октябрьском районе на учебу в колледж и не вернулся.
«Учится мальчик в колледже. Вечером в день пропажи до него не смогли дозвониться родные, а чуть позже получили два сообщения о том, что скоро он будет дома. Но молодой человек так и не появился. Даже друзья не знают сейчас о его местонахождении», - рассказала руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.
Она добавила, что около года назад подросток пропадал, но только на сутки.
Согласно ориентировки, рост Руслана 167, серо-зеленые глаза, русые волосы. Может быть одет в черную куртку, джинсы, кроссовки и черную шапку.
Напомним, ранее пропавшего студента НГТУ нашли погибшим в Новосибирске. С ним простились в Красноярском крае.