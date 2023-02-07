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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В Новосибирске ищут 17-летнего студента колледжа

7 февраля 2023, 11:55
Фото: «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте»
Подросток пропал в Новосибирске - ищут уже неделю
Волонтеры начали поиски 17-летнего подростка Руслана Епанчинцева в Новосибирске. Ориентировку на него разместили в группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Молодой человек, как стало известно, потерялся еще 31 января 2023 года. Он ушел из дома в Октябрьском районе на учебу в колледж и не вернулся.

«Учится мальчик в колледже. Вечером в день пропажи до него не смогли дозвониться родные, а чуть позже получили два сообщения о том, что скоро он будет дома. Но молодой человек так и не появился. Даже друзья не знают сейчас о его местонахождении», - рассказала руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Она добавила, что около года назад подросток пропадал, но только на сутки.

Согласно ориентировки, рост Руслана 167, серо-зеленые глаза, русые волосы. Может быть одет в черную куртку, джинсы, кроссовки и черную шапку.

Напомним, ранее пропавшего студента НГТУ нашли погибшим в Новосибирске. С ним простились в Красноярском крае.

Найденного мертвым в Новосибирске студента НГТУ похоронили в Красноярском крае
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#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Пропал#Общество
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