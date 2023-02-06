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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Найденного мертвым в Новосибирске студента НГТУ похоронили в Красноярском крае

6 февраля 2023, 12:29
Фото: ЛизаАлерт
Тело студента нашли в пригороде Новосибирска
Студента Степана Малкова, тело которого нашли под Новосибирском, похоронили в родном Красноярском крае.

Тело 18-летнего парня нашли 28 января в Плотниково в Новосибирской области. За три недели до этого студент без вести пропал. Перед исчезновением он оставил предсмертную записку, в которой излил душу и признался, что был в депрессии.

Был в депрессии: в Новосибирске погибший студент оставлял предсмертную записку
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В этой же записке Степан Малков завещал себя кремировать, а не хоронить на кладбище. Прах сибиряк предложил развеять родителям. Так и произошло. По словам отца Степана, они развеяли прах юноши в Красноярском крае, где живут все близкие их сына.

На церемонии прощания присутствовало много молодежи, пишет Сиб.фм. Из Новосибирска приехали только две сестры и брат. Никто из одногруппников Степана не осмелился с ним попрощаться. Стоит отметить, что погибший учился в НГТУ на первом курсе.

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#Погиб#Студент#Общество#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева
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