Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Тело 18-летнего парня нашли 28 января в Плотниково в Новосибирской области. За три недели до этого студент без вести пропал. Перед исчезновением он оставил предсмертную записку, в которой излил душу и признался, что был в депрессии.
В этой же записке Степан Малков завещал себя кремировать, а не хоронить на кладбище. Прах сибиряк предложил развеять родителям. Так и произошло. По словам отца Степана, они развеяли прах юноши в Красноярском крае, где живут все близкие их сына.
На церемонии прощания присутствовало много молодежи, пишет Сиб.фм. Из Новосибирска приехали только две сестры и брат. Никто из одногруппников Степана не осмелился с ним попрощаться. Стоит отметить, что погибший учился в НГТУ на первом курсе.