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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В Новосибирске поставят 36 биотуалетов на конечных остановках транспорта

7 февраля 2023, 05:13
Фото: 1MI
Туалеты появятся на конечных остановках транспорта в Новосибирске
Муниципальное учреждение планирует установить туалеты на конечных остановках общественного транспорта в Новосибирске. Подрядчика ищут на портале госзакупок.

Всего хотят поставить 36 туалетных кабинок. С поставщиком заключат контракт на 2 489 400 рубля.

«Контракт о предоставлении в аренду биотуалетов на конечных остановочных пунктах города», - говорится в объявлении.

Победителю закупки будет необходимо организовать санитарную уборку в кабинках. Ее проводить не реже, чем 2 раза в неделю.

Жители Новосибирска часто жалуются о том, что в мегаполисе не хватает мобильных туалетов. А которые стоят на общественных территориях дорогие – за посещение требуют от 50 рублей.

 

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#Алина Шефер#Туалет#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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