В Новосибирске поставят 36 биотуалетов на конечных остановках транспорта

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Всего хотят поставить 36 туалетных кабинок. С поставщиком заключат контракт на 2 489 400 рубля.
«Контракт о предоставлении в аренду биотуалетов на конечных остановочных пунктах города», - говорится в объявлении.
Победителю закупки будет необходимо организовать санитарную уборку в кабинках. Ее проводить не реже, чем 2 раза в неделю.
Жители Новосибирска часто жалуются о том, что в мегаполисе не хватает мобильных туалетов. А которые стоят на общественных территориях дорогие – за посещение требуют от 50 рублей.