Вдова погибшего в подвале с кипятком сотрудника СГК требует найти виновных

— Все произошло в 9:30 утра, в 13:20 мне позвонил начальник мужа, сказал, что в подвале обвалился пол, мой муж и еще двое человек обварились кипятком. У меня был единственный вопрос к нему, я говорю, он в сознании? Он говорит, да, все хорошо, их увезли в ожоговый центр, — рассказала вдова программе "Прецедент".