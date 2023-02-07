Вдова погибшего в подвале с кипятком сотрудника СГК требует найти виновных

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
— Все произошло в 9:30 утра, в 13:20 мне позвонил начальник мужа, сказал, что в подвале обвалился пол, мой муж и еще двое человек обварились кипятком. У меня был единственный вопрос к нему, я говорю, он в сознании? Он говорит, да, все хорошо, их увезли в ожоговый центр, — рассказала вдова программе "Прецедент".
К 9 утра бригада приехала к тепловой камере, расположенной рядом с лицеем №12. Из нее шел пар, что свидетельствовало о поступлении воды. Малахов П.М. и Игнатов К.В. подошли на пост охраны и спросили, как им можно смотреть подвал, охранник вызвал рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания Ионова И.Б. Когда все трое подошли к месту ввода трубопровода в здание, под ними произошло обрушение пола. Под ним была скрытая яма заполненная горячей водой, — говорится в заключении экспертизы.
Константин Игнатов скончался на следующий день, он получил 89% ожогов всего тела. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело, по которому вдову признали потерпевшей. Сибирская Генерирующая Компания (СГК) выплатила ей компенсацию в размере 500 тысяч рублей и добровольно покрыла расходы на похороны.
Следствие длилось год, но обвинения никому предъявлено не было. Как рассказала Евгения Игнатова, недавно её известили о том, что расследование дела было приостановлено. Она призвала продолжить поиск виновных и привлечь их к ответственности.
В СГК отметили, что трубопровод, где произошла авария, находится в зоне ответственности лицея №12.