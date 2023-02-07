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Published Сегодня, 05:56

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Женщине из Новосибирска предложили купить 3-е место в конкурсе красоты за 50 000 $

7 февраля 2023, 05:56
Фото: соцсети Яны Барвичуте
Женщине 42 года
На международном конкурсе красоты участнице из Новосибирска Яне Барвичуте предложили купить 3-е место в «Миссис Вселенная».

Конкурс красоты проходил в Болгарии с 30 января по 5 февраля. В нем участвовала 42-летняя женщина из Новосибирска Яна Барвичуте.

По словам сибирячки, она чувствовала себя уверенно, так как была хорошо подготовлена. На конкуренцию участница не обращала внимания, хоть ее выступление в кокошнике и пытались сорвать. За главную корону боролось около 100 женщин с разных уголков мира.

Как пишет НГС, организаторы конкурса предложили купить Яне третье место, которое стоит 50 тысяч долларов. По словам сибирячки, она отказалась, так как считает это нечестным.

В итоге женщина завоевала титул «Миссис Вселенная Спорт», а первые места якобы были куплены. Победительницей стала 34-летняя жительница Удмуртии.

Яна не раз участвовала в подобных мероприятиях. Она имеет множество титулов, в том числе «Королева бизнеса России».

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#Эмилия Губарева#Конкурс#Общество#Новосибирск
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