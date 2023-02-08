Ребёнка обвинили в краже колпачка от ручки - скандал в новосибирской школе

В одной из школ Новосибирска, которая располагается в Советском районе, разгорелся скандал. Поводом стали обвинения в краже непростого колпачка от ручки. Он был в форме авокадо, а жертвой предполагаемой кражи оказался учитель литературы.



В совершении преступления классный руководитель заподозрила Матвея (имя изменено в соответствии с законодательством), — как сообщают «Вести» Новосибирск.



«В субботу, 4 февраля 2023 года, в класс пришла учительница по литературе и сказала, что у нее со стола пропал колпачок. У наших ребят был урок функциональной грамотности, который ведет классный руководитель. Их попросили вывернуть карманы. Но кто-то из ребят сказал, что это сделал мой сын. Попросили достать из портфеля школьные принадлежности, сын достал. На дне портфеля лежал выключенный диктофон, классный руководитель залезла в портфель и забрала его. Никакого колпачка от ручки не нашли. У других ребят смотреть не стали. Мне, как родителю, классный руководитель ничего не сообщил», – поделилась с местными СМИ Светлана Б.



Когда Матвей рассказал об инциденте с колпачком маме, терпению женщины пришел конец. Она направилась прямо в учебное заведение, однако дверь кабинета классного руководителя оказалась закрыта.



Местные СМИ связались с руководителем мальчика Ольгой, чтобы узнать ее версию произошедшего. Преподаватель в разговоре с журналистом заявила, что впервые слышит об инциденте с колпачком.