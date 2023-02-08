atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Ребёнка обвинили в краже колпачка от ручки - скандал в новосибирской школе

8 февраля 2023, 09:18
Фото: Вести Новосибирск
Переписка мамы ребенка и педагога
Пропавший колпачок от ручки в новосибирской школе вызвал скандал

В одной из школ Новосибирска, которая располагается в Советском районе, разгорелся скандал. Поводом стали обвинения в краже непростого колпачка от ручки. Он был в форме авокадо, а жертвой предполагаемой кражи оказался учитель литературы.

В совершении преступления классный руководитель заподозрила Матвея (имя изменено в соответствии с законодательством), — как сообщают «Вести» Новосибирск.

«В субботу, 4 февраля 2023 года, в класс пришла учительница по литературе и сказала, что у нее со стола пропал колпачок. У наших ребят был урок функциональной грамотности, который ведет классный руководитель. Их попросили вывернуть карманы. Но кто-то из ребят сказал, что это сделал мой сын. Попросили достать из портфеля школьные принадлежности, сын достал. На дне портфеля лежал выключенный диктофон, классный руководитель залезла в портфель и забрала его. Никакого колпачка от ручки не нашли. У других ребят смотреть не стали. Мне, как родителю, классный руководитель ничего не сообщил», – поделилась с местными СМИ Светлана Б.

Когда Матвей рассказал об инциденте с колпачком маме, терпению женщины пришел конец. Она направилась прямо в учебное заведение, однако дверь кабинета классного руководителя оказалась закрыта.

Местные СМИ связались с руководителем мальчика Ольгой, чтобы узнать ее версию произошедшего. Преподаватель в разговоре с журналистом заявила, что впервые слышит об инциденте с колпачком.

«Ничего подобного, конечно, нет. Такие вопросы всегда решаются в кабинете директора. Никто ни на чем не настаивает, но лично ко мне женщина с таким вопросом не обращалась. Кто знает, под влиянием чего она находится», – заявила женщина, несмотря на имеющуюся в распоряжении редакции переписку в мессенджере.

Мы уже рассказывали про то, как жительница Новосибирска подала иск в суд к родителям девочки, которая избила в школе ее 14-летнюю дочь

Бизнесвумен затравила педагогов и учеников в новосибирской школе № 10
Узнать подробнее
#Андрей Боровых#Дети#Общество#Школа#Учительница#Образование#Новосибирск
Подпишитесь
В 6 млрд рублей оценили стоимость высоток на месте «Универсама» риелторы Новосибирска
Вчера, 05:29
Путин обратится к участникам церемонии открытия нового терминала аэропорта Толмачево
Сегодня, 06:58
В Новосибирске первый матч в новом ЛДС состоится 21 февраля
Сегодня, 08:06
Прокуратура вынудила мэра Локтя остановить вырубку сосен в Нижней Ельцовке
Сегодня, 01:32
Бывший милиционер из Новосибирской области Владимир Шталь погиб на СВО
Сегодня, 02:35
В Новосибирске сдвинули срок сдачи гостиницы «Турист» после реконструкции
Сегодня, 02:23