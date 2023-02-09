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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

22 многоквартирных дома отключили от отопления после взрыва на ул. Линейная, 39

9 февраля 2023, 05:53
Фото: пресс-служба МЧС
На завалах после взрыва работают более 200 спасателей.

В 19 домах, оставшихся без отопления после взрыва, тепло подключат в ближайшие часы

В 22 домах в районе взрыва пятиэтажки была нарушена подача теплоэнергии, в течение нескольких часов в 19 домах отопление включат, сообщают в пресс-центре мэрии. В трех домах, в том числе, в доме по адресу Линейная, 39 идут работы по восстановлению отопления.

Обрушение подъезда пятиэтажного дома после взрыва привело к отключению подачи тепла в 22 многоквартирных дома в районе взрыва. Из них в 19 домов подача тепла будет восстановлена в ближайшее время. Еще три дома - непосредственно, пострадавший дом на Линейной 39, а также дома по адресу Линейная 39/1 и Линейная 37 подключат к теплосетям до 13.00 сегодня 9 февраля.

Взрыв дома на Линейной в Новосибирске: 10 фото с места трагедии
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Корреспондент Атас.Инфо побывал на месте трагедии утром 9 февраля 2023 года. Опубликован фоторепортаж с места событий.

#Город#Происшествия#ЧП#Взрыв#Теплосети#Взрыв дома на ул. Линейной
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