Обрушение подъезда пятиэтажного дома после взрыва привело к отключению подачи тепла в 22 многоквартирных дома в районе взрыва. Из них в 19 домов подача тепла будет восстановлена в ближайшее время. Еще три дома - непосредственно, пострадавший дом на Линейной 39, а также дома по адресу Линейная 39/1 и Линейная 37 подключат к теплосетям до 13.00 сегодня 9 февраля.