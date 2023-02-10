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Published Сегодня, 10:49

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Updated Сегодня, 10:51

Под Новосибирском простятся с погибшим на СВО Андреем Канавцом

10 февраля 2023, 10:49
Фото: Новосибирск скорбит/ВК
Новосибирец Канавец Андрей погиб на СВО
Житель Купино Новосибирской области Андрей Канавец погиб на СВО. Прощание с ним состоится завтра, 11 февраля.

О гибели 40-летнего военного стало известно 1 февраля 2023 года. Это случилось на поле брани в зоне спецоперации – Андрей проявил мужество, защищая мирных жителей, как сообщает администрация района.

Сибиряк отслужил в армии в начале нулевых годов. После вернулся в Купино, откуда его и призвали в ряды ВС РФ.

Земляки и родственники смогут попрощаться с героем в кинотеатре «Сибирь» 11 февраля 2023 с 11:00 до 13:00.

#Алина Шефер#Участник СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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