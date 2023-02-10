Под Новосибирском простятся с погибшим на СВО Андреем Канавцом

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
О гибели 40-летнего военного стало известно 1 февраля 2023 года. Это случилось на поле брани в зоне спецоперации – Андрей проявил мужество, защищая мирных жителей, как сообщает администрация района.
Сибиряк отслужил в армии в начале нулевых годов. После вернулся в Купино, откуда его и призвали в ряды ВС РФ.
Земляки и родственники смогут попрощаться с героем в кинотеатре «Сибирь» 11 февраля 2023 с 11:00 до 13:00.